Богота, , 19:27 — REGNUM Протестующие атаковали полицейские участки в Боготе в ночь с 4 на 5 мая. Об этом сообщает BBC со ссылкой на местные телеканалы.

Мэр Боготы Клаудия Лопес обратилась к правительству страны с просьбой прислать военных для защиты полиции от «жестокости протестующих», которые вышли на новые протесты в среду, 4 мая.

Местные власти отмечают, что ночью были атакованы 25 полицейских участков. На некоторых полицейских нападали протестующие с холодным оружием. Также сообщается, что один из участков, в котором находились 15 сотрудников правоохранительных органов, был подожжен. Сотрудники успели скрыться.

Отмечается, что за одну ночь протестов были ранены 79 протестующих и 19 полицейских. Также сообщается о беспорядках в других городах, в том числе в Кали.

В результате беспорядков на акциях протеста в Колумбии погибли не менее 19 человек. Среди погибших — один полицейский. Свыше 800 человек получили ранения, еще 80 пропали без везти.

Как сообщало ИА REGNUM, манифестации против налоговой реформы начались в крупных городах Колумбии с 28 апреля. Акции протеста проходили в Боготе, Кали, Медельине и ряде других городов, они сопровождались нарушениями общественного порядка, столкновениями с полицией и актами вандализма.