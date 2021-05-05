Кизилюртовский район, Дагестан, , 19:04 — REGNUM В Дагестане найдено тело девятилетнего мальчика, поиски которого велись со 2 мая. Он был обнаружен в трансформаторной будке со следами ожогов, сообщили 5 мая в пресс-службе регионального управления МВД.

«Тело ребенка было найдено в трансформаторной будке, в которой он укрылся от дождя, со следами ожогов, по предварительной информации, от поражения током», — говорится в сообщении.

По факту пропажи мальчика ранее было возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователям предстоит с помощью экспертиз установить истинную причину его гибели.

Как сообщало ИА REGNUM, в поисках ребенка, ушедшего 2 мая погулять и не вернувшегося домой, в течение трех суток принимали участие почти 200 человек из числа жителей села Шаумян Кизлярского района, сотрудников полиции и МЧС, волонтеров из поискового отряда «Лиза Алерт».

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