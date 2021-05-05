Омск, , 19:04 — REGNUM 26-летний воспитанник омского «Авангарда» Кирилл Семенов продолжит карьеру НХЛ. Хоккеист подписал контракт с «Торонто» сроком на один сезон. Об этом 5 мая сообщил корреспондент ИА REGNUM.

В прошедшем сезоне Континентальной Хоккейно Лиги (КХЛ) россиянин принял участие в 60-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился 10-ю заброшенными шайбами и 16-ю голевыми передачами. В рамках плей-офф хоккеист набрал 4+5 очков по системе гол+пас. В составе «Авангарда» Семенов стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале столичный ЦСКА.

«Я, как воспитанник Омской хоккейной школы, горжусь тем, что именно с омским Авангардом я взял Кубок Гагарина! Это была моя мечта, которая в этом году осуществилась. Благодаря самым лучшим болельщикам, всем моим партнерам в команде, руководству клуба, тренерам, моей семье, моему деду, который и поставил меня на коньки.

Я с большой любовью и благодарностью говорю всем спасибо и до новых встреч! Пришло время двигаться дальше, идти к следующей мечте. Всех обнимаю», — написал Семенов на своей странице в Instagram.