Берлин, , 18:59 — REGNUM Входящие в Североатлантический альянс страны столкнулись с перераспределением сил в мире из-за усиления Китая и «частично агрессивного» поведения России, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Выступая на конгрессе «За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство», Меркель заявила, что Соединенные Штаты остаются важнейшим партнером европейских стран и «неизбежным» соратником Германии.

«Только совместно с США мы можем эффективно участвовать в глобализации, мы гораздо сильнее, если мы разделяем общие позиции», — сказала канцлер ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Меркель назвала важным сигналом продление между Российской Федерацией и США Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Канцлер ФРГ выразила мнение, что после подписания данного договора могут последовать дальнейшие шаги по «вопросам разоружения и контроля над вооружениями».

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