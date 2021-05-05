Екатеринбург, , 18:59 — REGNUM В Екатеринбурге гражданин 1983 года рождения перевёл мошенникам 6 млн рублей. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Гражданину позвонили якобы из службы безопасности одного из банков и заявили, что нужно пройти процедуру переактивации счёта из-за якобы угрозы со стороны мошенников. Мужчина послушался «доброжелателей», оформил в банках кредиты и перечислил деньги аферистам. А когда понял, что его обманули, то обратился в полицию.

В подобных ситуациях Горелых рекомендует прервать разговор и обратиться в полицию или в банк. Как сообщало ИА REGNUM, за январь-март от мошенников пострадали 1644 уральца.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами мошенников за январь-март стали 1644 свердловчанина