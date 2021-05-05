Вашингтон, , 18:59 — REGNUM Блокировка аккаунтов экс-главы Белого дома США Дональда Трампа в социальных сетях компаний Facebook, Twitter и Google является «абсолютным позором» для страны. Об этом 5 мая сообщил сам Трамп, текст заявления которого приводит ABC News.

«То, что сделали Facebook, Twitter и Google (блокировка аккаунтов Трампа в соцсетях — прим. ИА REGNUM) — абсолютный позор для нашей страны», — отметил экс-президент США.

По его словам, «политическую цену» должны заплатить эти компании соцсетей.

Как передавало ИА REGNUM, аккаунт Трампа был заблокирован в соцсети Twitter в последние дни его пребывания на посту главы Белого дома США. Более того, политик потерял доступ к Instagram и Facebook.

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