Киев, , 18:49 — REGNUM Пассажирский автобус загорелся на ходу на Украине. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Одесской области.

ЧП произошло 5 мая на автодороге Киев — Одесса в Ширяевском районе. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«В Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании автобуса «Неоплан» в с. Ревовое», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в транспортном средстве находились 60 человек, которые успели покинуть салон автобуса.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, в марте 2021 г. во Львове незакреплённая крышка люка выскочила из-под колёс автомобиля и попала в авто, ехавшее следом.

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