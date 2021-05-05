Киев, 5 мая 2021, 18:49 — REGNUM Пассажирский автобус загорелся на ходу на Украине. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Одесской области.
ЧП произошло 5 мая на автодороге Киев — Одесса в Ширяевском районе. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.
«В Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании автобуса «Неоплан» в с. Ревовое», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в транспортном средстве находились 60 человек, которые успели покинуть салон автобуса.
В настоящее время выясняются причины происшествия.
Как передавало ИА REGNUM, в марте 2021 г. во Львове незакреплённая крышка люка выскочила из-под колёс автомобиля и попала в авто, ехавшее следом.
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