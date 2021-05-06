Ульяновск, , 05:50 — REGNUM В онлайн-шествии «Бессмертного полка» зарегистрировались несколько тысяч жителей Ульяновской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул № 73» со ссылкой на Центр управления регионом.

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Отмечается, что в настоящее время регистрацию прошли 5098 жителей Ульяновской области. Приём заявок завершается вечером 7 мая, а сама акция в связи с пандемией коронавируса будет проходить по всей стране в виртуальном режиме 9 мая, в День Победы.

Принять участие в «шествии» может каждый желающий, зарегистрировавшись в личном кабинете на официальном сайте «Бессмертного полка онлайн».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске проходят репетиции парада Победы, для чего временно ограничивают движение на ряде улиц. При этом в мэрии города заявили, что торжественное прохождение войск местного гарнизона пройдёт без зрителей.

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