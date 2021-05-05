Тюмень, , 18:46 — REGNUM В Тюменской области режим повышенной готовности для защиты населения и территорий от природных пожаров введён в Тобольском, Юргинском и Вагайском муниципальных районах. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее аналогичный режим повышенной готовности был введён в Ишимском, Аромашевском, Сорокинском, Викуловском, Сладковском, Абатском, Казанском муниципальных районах и Голышмановском городском округе.

В этих районах организовано патрулирование населённых пунктов и прилегающих к ним территорий, в том числе с привлечением представителей добровольной пожарной охраны.