Вашингтон, , 18:41 — REGNUM В Соединенных Штатах испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III потерпели неудачу. Об этом говорится в заявлении Военно-воздушных сил США.

«Ведется расследование причин неудачи, Командование глобальных ударов ВВС США оценивает возможность переноса тестового пуска», — говорится в заявлении.

Пуск проходил на авиабазе Ванденберг (штат Калифорния).

Как сообщало ИА REGNUM, ракеты шахтного базирования Minuteman III были приняты на вооружение в Соединённых Штатах около 50 лет назад. В настоящее время американские военные ведут разработку новых ракет, которые, согласно планам, должны заменить Minuteman III к 2036 году.

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