Вашингтон, , 19:04 — REGNUM Супруга американского миллиардера Била Гейтса получила при разводе ценные бумаги стоимостью $1,8 млрд. Об этом 5 мая сообщает телерадиокомпания BBC.

Мелинде Гейтс достались акции Канадской национальной железнодорожной компании на $1,5 млрд и доля в Autonation стоимостью в $300 млн. Об этом стало известно из отчетов Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что состояние семьи Билла Гейтса оценивается в 130 млрд долларов, бизнесмен входит в пятёрку богатейших людей планеты.

Кроме того, Гейтс владеет более 1 тыс. кв. км земли, в том числе около 980 кв. км сельскохозяйственных угодий.