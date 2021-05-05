Екатеринбург, , 18:40 — REGNUM В Свердловской области на выезде из Екатеринбурга произошло массовое ДТП. Об этом сообщили журналистам в городском управлении ГИБДД.

По предварительным данным, на Челябинском тракте водитель машины Toyota Corolla не обеспечил постоянного контроля за движением своей машины. Итогом стало столкновение с подметально-уборочной машиной Затем с автомобилем Toyota Corolla столкнулось Renault Duster, а ту в свою очередь выбросило на правую полосу, где произошло ещё одно столкновение.

Пострадали три человека. Как сообщало ИА REGNUM, из-за массового ДТП на участке трассы ограничили движение.

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