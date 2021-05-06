Ульяновск, , 07:15 — REGNUM В Ульяновской области задержан подозреваемый в краже легковой машины, заглохшей и оставленной на один час у заправки. Об этом сообщает УМВД по региону.

Разбирательства начались после того, как 2 мая в полицию с заявлением об автокраже обратился житель Новомалыклинского района. По его автовладельца, «Жигули» сломались в районе автозаправочной станции у села Высокий Колок, и мужчина уехал на попутках домой, чтобы попросить у сельчан помощи для отбуксировки легковушки. Но когда он вернулся через, то железного «коня» на месте уже не было.

В совершении преступления подозревают 22-летнего жителя Димитровграда. Задержанный в полиции пояснил, что оставленные без присмотра «Жигули» он планировали отбуксировать для сдачи на металлолом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ («Кража»). Фигурант уголовного дела находится под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года в Ульяновской области одна из местных ферм осталась без 80 метров забора. Подозреваемый в краже установлен: в полиции отмечают, что он сдал похищенное в пункт приема металла.

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