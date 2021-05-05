Турин, Италия, , 18:36 — REGNUM 27-летний фланговый нападающий «Лиона» и национальной сборной Нидерландов Мемфис Депая попал на радары туринского «Ювентуса», провалившего текущий сезон по всем фронтам. Об этом 5 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

Трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро. Контракт нидерландца с «Лионом» рассчитан до конца июня 2021-го года.

В текущем сезоне Депай принял участие в 35-ти матчах французской Лиги 1, в которых набрал 19+10 очков по системе гол+пас.

Ранее сообщалось, что в услугах Мемфиса Депая заинтересован лично главный тренер каталонской «Барселоны» и дортмундская «Боруссия».