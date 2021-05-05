Екатеринбург, , 18:33 — REGNUM В Свердловской области за январь — март жертвами мошенников стали 1644 человека. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Как отметил Горелых, среди них есть люди разных возрастов и профессий. На удочку аферистов клюнули сотрудники правоохранительных органов, доценты, врачи, сотрудники финансовых учреждений, геологи и многие другие.

Горелых предлагает гражданам запомнить основные методы, которые используют преступники. А также просит сверяться со своими близкими людьми, которые, по словам мошенников, якобы попали в беду, со своим банком, если аферисты представляются его сотрудниками, и т.д.

Также на сайте главка МВД приведены видеоролики с информацией об уловках мошенников. «Не повторяйте чужих ошибок. Посмотрите внимательно видеоролики, направленные на профилактику обмана людей, перешлите ссылки своим друзьям, знакомым и близким, в том числе пожилым людям. Помните, известное выражение: «Предупрежден — значит вооружен», — заключил полковник Горелых.