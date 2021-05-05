Бишкек, , 18:32 — REGNUM Министерству иностранных дел Киргизии известно о фактах выдворения киргизстанцев, временно или постоянно пребывающих на территории Таджикистана. Об этом говорится в официальном заявлении киргизского внешнеполитического ведомства, передает госагентство «Кабар».

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В МИДе отмечают, что эта проблема находится на постоянном контроле с середины марта 2021 года, когда начала поступать первая информация о проведении в Лахшском районе внезапных проверок со стороны паспортно-миграционной службы МВД Таджикистана.

Также в министерстве сообщили, что министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев выразил обеспокоенность по этому поводу на встрече со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином, проходившей 1 апреля в Москве в рамках заседания Совета глав дипломатических ведомств СНГ.

Помимо этого, данный вопрос обсуждается на уровне министров внутренних дел Киргизии и Таджикистана.

Между тем министерство внутренних дел Таджикистана утверждает, что информация киргизской стороны об усилении паспортного контроля в отношении этнических киргизов в Лахшском районе не соответствует действительности, передает госагентство «Ховар».

В милицейском ведомстве отмечают, что в этом районе действительно проживают киргизы с двойным гражданством, но никакого выдворения граждан киргизской национальности не было.

Начальник пресс-центра МВД Таджикистана Нусрат Махмадзода призвал киргизстанские СМИ «не нагнетать и без того сложную обстановку и не распространять непроверенную информацию».

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