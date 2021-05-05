Арамиль, Свердловская область, , 18:29 — REGNUM В лесу под Арамилем (Свердловская область) нашли тело 28-летней женщины-блогера Кристины Ж. Об этом сообщила знакомая погибшей Вероника В. в Facebook.

Блогерша пропала в начале апреля 2021 года. По словам Вероники В., мужа погибшей взяли под стражу.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.105 УК РФ «Убийство»). Следователи выясняют обстоятельства гибели женщины. Проводится экспертиза, проходят допросы.

В полиции устанавливают круг знакомых, с которыми блогерша общалась в последнее время. «В том числе выясняется, были ли у неё конфликты в семье», — сообщил глава пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Свердловский областной суд не позволил выйти из колонии Дмитрию Лошагину, признанному виновным в убийстве своей супруги, фотомодели Юлии.

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