5 мая 2021 | Время чтения 4 мин

В сети оценили слова депутата украинского парламента Максима Бужанского, заявившего, для него 9 мая является Днем Победы в Великой Отечественной войне и он празднует День Победы.

Мирослава Романенко, , 19:40 — REGNUM Депутат Рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил, что для него 9 мая, День Победы, является праздником. Об этом он рассказал в эфире канала НАШ».

День Победы Иван Шилов © ИА REGNUM

«День Победы 9 мая…9 мая праздную. Это… в общем-то единственный праздник, я к дням рождения равнодушен, Новый год — спокойно) 9 мая — это праздник… Вопрос не стоял, кто победит. Вопрос был жизни и смерти. Существовать или нет. Эта война именно Великая Отечественная война… Уникальность ее в том, что вопрос шел выжить или нет. Это была война на тотальное уничтожение. И именно то, что на свет появились мои родители, что у меня есть дети, что я живу — это праздник… Я равнодушен к Советскому Союзу… но когда я слышу вранье, я не молчу. Когда начали врать про Советский Союз, я сказал, «подождите секундочку, вы врете…» — сказал он.

Высказывание депутата вызвало оживленное комментирование под видеозаписью фрагмента эфира на YouTube-канале «НАШ». Многие поддержали депутата, были и те, кто подчеркнул, что победил советский народ и без СССР победа была бы невозможна.

Цитата из видео Марьяна Безуглая — чистая комсомолка 20-х годов, — Бужанский Nash.live

«9 мая выйти всем адекватным украинцам и показать нацистским прихвостням, кого в стране больше!» — призвал oleg o.

«Радует, что на Украине заговорили адекватно», — отметила Елена К.

«9 мая празднуют победители! 8 мая — это для сателлитов Германского рейха, день примирения с предателями!!!» — пишет Лина Ф.

«День Победы — 9 Мая. А 8 мая пусть примиряется весь ЕС —там все были захвачены фашистами, потому у них нет… праздника Победы. В этом году к захваченным фашистами городам в нашей стране присоединятся… Лемберг (Львов — М. Р.) и *уев (Киев — М. Р.) — там уже прошли «парады победителей»…» — пишет Tara show.

Цитата из видео Марьяна Безуглая — чистая комсомолка 20-х годов, — Бужанский Nash.live

«Максим, это для Вас и должна быть самая дорогая дата, значит, Вы помните ужасы, через которые прошли Ваши соплеменники. Значит, не хотите повторения этих ужасов, Вы выучили урок, многим нужно ещё выучить», — добавила Mira M.

«Во Львове, наверное, траур объявят», — отметил Валерий М.

«После проведенного шествия нацистов в Киеве и трусливого молчания Зели (Зеленского — М. Р.) имеет ли он моральное право открывать свой рот и говорить о священном празднике Победы 9 мая?» — задался вопросом александр саша.

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«Была страна, победившая фашизм, СССР. День победы 9 мая. Точка. Мы ни с кем не примирялись, мы победили. Нас шли уничтожить, а мы ПОБЕДИЛИ. А Европа под Гитлера ЛЕГЛА. Страны нет, но победа её осталась. И день этой Победы 9 МАЯ. С Наступающим всех вменяемых», — написал поздравление Iris L.

«Бужанский, как всегда, пытается усидеть на двух стульях. Он говорит, что его не интересует Советский Союз, но 9 мая его праздник. Советский Союз и 9 мая неразделимы. Победил советский народ, Советский Союз», — отметила Дора С.

«В Советском Союзе Украину облизывали», — добавила Елена И.

«До чего украинское общество дошло, чтоб такой неоспоримый факт, как Победа над фашизмом ценой миллионов жизней людей разной национальности, нужно думать и решать, праздновать или нет! Стыд и позор такому обществу, такой стране!» — пишет vita z.

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«Максу нужно быть честным до конца!!! Это именно СССР воспитал патриотизм и любовь к Родине в советских людях! И в ВОВ (Великой Отечественной войне — М. Р.) победили не украинцы, не русские, не белорусы, не узбеки и т.д., а, именно, советский народ!!! Поэтому я не понимаю, как может быть неинтересен Советский Союз, воспитавший столько героев!!!» — отметила Жанна Д.

Цитата из видео Нардеп Максим Бужанский Марьяна Безуглая — чистая комсомолка 20-х годов. Обсуждения декоммунизации на Украине Nash.live

«Киевляне, покажите фашистам, что вы не трусы и чтите своих родных, погибших за вашу свободу! Выходите 9 мая и почтите героев назло всем врагам и из уважения к павшим», — призвала Нина Х.

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Напомним, согласно последним данным социологического опроса, проведенного на Украине, 60,6% опрошенных называют войну Советского Союза против нацистской Германии Великой Отечественной войной, 35,4% респондентов — Второй мировой.