Миасс, Челябинская область, , 18:23 — REGNUM В Миасском городском округе Челябинской области отмечен резкий рост числа природных пожаров. Здесь сложилась неблагоприятная обстановка, сообщает областное управление МЧС.

В 2021 году пожарные выезжали на тушение огня уже 54 раза. Всего зафиксировано 26 пожаров общей площадью более 270 га, тогда как в 2020-м за аналогичный период произошло 18 пожаров на площади 64 га.

Распространению огня способствует ветреная и сухая погода. Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области действует особый противопожарный режим.