Лондон, , 18:18 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили борьбу с изменением климата. Об этом 5 мая сообщили в канцелярии британского правительства.

«Джонсон и Меркель обсудили важность того, чтобы все страны взяли на себя конкретные обязательства по снижению углеродных выбросов и помогли развивающимся государствам добиться того же», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также договорились работать сообща по этому вопросу, в том числе посредством G7 и 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Как сообщало ИА REGNUM, первая за два года очная серия встреч глав МИД стран «Большой семёрки» (G7) проходит с 3 по 5 мая в Лондоне.

Министры обсудят вопросы противодействия глобальным угрозам, защиту прав человека и защиту демократии, меры по борьбе с изменениями климата, новые методы по противодействию голоду, условия восстановления экономики после пандемии коронавируса.