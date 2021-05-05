Лондон, 5 мая 2021, 18:18 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили борьбу с изменением климата. Об этом 5 мая сообщили в канцелярии британского правительства.
Отмечается, что стороны также договорились работать сообща по этому вопросу, в том числе посредством G7 и 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
Как сообщало ИА REGNUM, первая за два года очная серия встреч глав МИД стран «Большой семёрки» (G7) проходит с 3 по 5 мая в Лондоне.
Министры обсудят вопросы противодействия глобальным угрозам, защиту прав человека и защиту демократии, меры по борьбе с изменениями климата, новые методы по противодействию голоду, условия восстановления экономики после пандемии коронавируса.