Кострома, , 21:47 — REGNUM МЧС спрогнозировало отступление воды с Горьковского водохранилища от костромских участков. Об этом со ссылкой на оперативный прогноз министерства сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Подтопление © ГУ МЧС России по Костромской области

По данным специалистов 6 мая 2021 года подтопленными окажутся 60 дачных участков в Костромском районе. В частности, 40 приусадебных территорий в деревне Борщино, 10 участков в деревне Заречье и 10 участков в посёлке Прибрежный. На данный момент подтопленным в районе остаются 87 дач.

Кроме этого, завтра из-за обильных осадков и сбросов воды с Рыбинской ГЭС вода может подтопить автодорогу у деревни Михалкино в Шарьинском районе и низководный мост вблизи деревни Дятлово в Солигаличском районе.

Специалисты отмечают, что у областного центра — Костромы уровень воды достаточно высок. До превышения отметки «Высокое половодье» (риск подтопления территорий) осталось 39 сантиметров. Напомним, что 28 апреля Центр гражданской защиты города Костромы утверждал, что до критических отметок уровень воды в Волге должен подняться минимум на 2 метра.

Подтопление территорий в Костромском районе Костромской области произошло вследствие того, что с 27 апреля Рыбинская ГЭС начала наращивать объёмы спуска воды. На данный момент на ГЭС спускают в шесть раз больше воды, чем обычно, — 4500 кубометров в секунду. Это необходимо для того, чтобы держать уровень воды в Рыбинском водохранилище, заполнившемся из-за осадков и снежной зимы, ниже критических значений.