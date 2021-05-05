Техас, США, , 18:26 — REGNUM В американском штате Техас были задержаны пятеро подозреваемых за участие в контрабанде после того, как в доме в Хьюстоне были обнаружены 97 мигрантов. Об этом 5 мая сообщает BBC.

Данная новость шокировала полицию города, который находится в 480 километрах от ближайшей границы с Мексикой.

Отмечается, что все пятеро проживали в США незаконно. Один из подозреваемых является гражданином Гондураса, еще два прибыли из Сальвадора и два из Мексики. Всем грозит до 10 лет тюрьмы.

Также отмечается, что только четверо из 97 задержанных мигрантов были женщинами.

Как сообщалоИА REGNUM, тысячи мигрантов прибыли на границу США и Мексики с тех пор, как Трамп покинул свой пост, что вынудило администрацию Байдена начать размещать детей, переехавших в США без сопровождения родителей, в центры для мигрантов. Байден, который подвергся критике со стороны республиканцев за отказ от ряда пограничных установлений Трампа, заявил в воскресенье, что планирует посетить южную границу «в какой-то момент».