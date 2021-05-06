Ульяновск, , 08:27 — REGNUM В Ульяновской области прокуратура вступилась за двух детей-инвалидов из-за нехватки лекарственного обеспечения. В ходе проверки прав на лекарственное обеспечение выявлены «многочисленные нарушения», сообщает региональное надзорное ведомство.

В частности, прокуратурой установлено, что должностными лицами министерства здравоохранения Ульяновской области не предоставлено семь наименований жизненно необходимых препаратов подростку, которому диагностировано орфанное (редкое) заболевание. В ведомстве отмечают, что органом власти закупка не проводилась.

Прокурорской проверкой также установлен факт необеспечения в необходимой лекарственной дозировке другого ребенка-инвалида, что исключает возможность «лечения при внутримышечной инъекции в условиях еженедельной корректировки применения препарата в рамках поддерживающей химиотерапии».

Надзорное ведомство выдало представление руководству регионального правительства, требуя устранить нарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года власти Ульяновской области заявляли, что проанализируют ситуацию с потребностью оказания медицинской помощи детям с тяжёлыми и хроническими заболеваниями, а также составят реестр таких детей. Тогда отмечалось, что в регионе насчитывается 120 семей, в которых воспитываются дети с орфанными заболеваниями.

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