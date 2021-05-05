Тюмень, , 18:01 — REGNUM В Тюменскую область поступило еще 35 776 доз «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») и 810 доз вакцины «ЭпиВакКорона». Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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На сегодня общее число поступившей в регион вакцины «Спутник V» составляет 170 943 дозы. Вакцинировано «Спутник V» 134 551 человек. Прошли полный курс вакцинации в два этапа 74 976 жителей области.

Общее число поступившей вакцины «ЭпиВакКорона» — 7 790 доз. Всего привито первым туром 5 515 человек, полный курс прошли — 1 004 тюменца.

Вакцинация проходит в поликлиниках Тюменской области по записи и в торговых центрах в порядке живой очереди.

Для выработки коллективного иммунитета против коронавируса необходимо вакцинировать 60−70% населения, или около 700 тыс. человек, подчеркнула заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.