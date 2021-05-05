Киев, , 17:59 — REGNUM Доходы государственного бюджета Украины за апрель 2021 года составили 105,8 млрд гривен, что на 2,3% меньше плановых показателей.

Соответствующие данные обнародовала 5 мая государственная казначейская служба Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ведомство отмечает, что доходы госбюджета в апреле 2021 г. были почти на 2% выше показателя прошлого года, когда они составили 103,8 млрд гривен. При этом все равно впервые с начала года план по доходам не был выполнен.

Также госказначейство уточняет, что с начала текущего года госбюджет Украины получил 357,3 млрд гривен, что на 3,2% больше плановых показателей и на 13,5% больше доходов прошлого года.

Напомним, что ранее советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что если правительство не договорится с МВФ о возобновлении кредитования, нужно сразу же начинать подготовку к пересмотру бюджета, в частности, сокращать расходы.