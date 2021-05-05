Берлин, , 17:58 — REGNUM Основой усилий по урегулированию конфликта на востоке Украины является полная реализация Минских договоренностей. Об этом 5 мая заявил ТАСС источник в МИД Германии, комментируя заявления главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука о возможном изменении формата переговоров по Донбассу.

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По совам источника, усилия в «нормандском формате», чтобы достигнуть дальнейшего прогресса в реализации решений саммита в Париже, прилагает по-прежнему Германия вместе с Францией.

«Путеводной нитью в наших усилиях (Германии и Франции — прим. ИА REGNUM) остается полная реализация минских соглашений», — отметил источник.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава украинской делегации в ТКГ, экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что если «Минский» формат переговоров по Донбассу не принесёт никаких результатов, его придётся изменить.

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