Нижний Новгород, , 17:56 — REGNUM Тема водоснабжения в Нижегородской области неоднократно обсуждалась в социальных сетях. Жители жалуются на то, что в их домах течет «грязная вода». На фото, которые люди прикладывают к подобным постам видно, что жидкость из-под крана грязно-желтого или коричневого цвета.

«Люди добрые, подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой, как удалось её решить и куда обращались? Уже достало платить за такое какао или кока-колу! Микрорайон Гордеевка», — пишет подписчик группы «Регион-52. Нижний Новгород» в «ВКонтакте».

»На Гордеевской 40 постоянно такие проблемы. Отправляла официальный запрос с фото и видео, в ответ прислали бумажку, что провели все анализы и вода чистая», — рассказала Дина Мусихина.

«На Акимова 2 тоже самое. Даже ванную поэтому не меняем. Потому что [ужас] какая вода», — написала Анастасия Авдеева — Меньшова.

«Улица Тонкинская 14а. Каждый день такая вода течёт. Вчера вообще в 3 часа утра на 2м этаже сорвало пожарный гидрант. Полностью затоплен 2й этаж, 1й и видимо это повлияло на работу лифтов. Вода буквально выливалась из подъезда на улицу», — рассказал Nikita Skvoznov.

Нашлись люди, которые сталкивались с похожей проблемой и смогли ее решить.

«Пишите письмо на имя управляющей компании. Формат письма в интернете найдите + копию в прокуратуру района, фото прилагайте. Под роспись! 30 дней не решают — прокуратура на Ижорской. Я победил! Живу в Нижегородском районе», — объяснил Дмитрий Донец.

Другие пользователи советуют решать проблемы радикально.

«Я решил продажей квартиры, постройкой дома и собственной скважиной. Не уверен, что от муниципалитета можно чего-то добиться», — считает Евгений Белов.

«Я сталкивался, решил! Переехал в частный дом забил скважину 15метров купил станцию и все чистая вода уже как девять лет! И вам также советую поступить», — написал Алексей Курепкин.