Нижний Новгород, 5 мая, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Тема водоснабжения в Нижегородской области неоднократно обсуждалась в социальных сетях. Жители жалуются на то, что в их домах течет «грязная вода». На фото, которые люди прикладывают к подобным постам, видно, что жидкость из-под крана грязно-желтого или коричневого цвета.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Грязная вода

«Люди добрые, подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой, как удалось её решить и куда обращались? Уже достало платить за такое какао или кока-колу! Микрорайон Гордеевка», — пишет подписчик группы «Регион-52. Нижний Новгород» в «ВКонтакте».

"На Гордеевской, 40 постоянно такие проблемы. Отправляла официальный запрос с фото и видео, в ответ прислали бумажку, что провели все анализы и вода чистая», — рассказала Дина Мусихина.

«На Акимова, 2 то же самое. Даже ванную поэтому не меняем. Потому что [ужас] какая вода», — написала Анастасия Авдеева-Меньшова.

«Улица Тонкинская, 14а. Каждый день такая вода течёт. Вчера вообще в 3 часа утра на 2-м этаже сорвало пожарный гидрант. Полностью затоплен 2-й этаж, 1-й, и, видимо, это повлияло на работу лифтов. Вода буквально выливалась из подъезда на улицу», — рассказал Nikita Skvoznov.

Нашлись люди, которые сталкивались с похожей проблемой и смогли ее решить.

«Пишите письмо на имя управляющей компании. Формат письма в интернете найдите + копию в прокуратуру района, фото прилагайте. Под роспись! 30 дней не решают — прокуратура на Ижорской. Я победил! Живу в Нижегородском районе», — объяснил Дмитрий Донец.

Другие пользователи советуют решать проблемы радикально.

«Я решил продажей квартиры, постройкой дома и собственной скважиной. Не уверен, что от муниципалитета можно чего-то добиться», — считает Евгений Белов.

«Я сталкивался, решил! Переехал в частный дом, забил скважину 15метров, купил станцию — и все, чистая вода уже как девять лет! И вам также советую поступить», — написал Алексей Курепкин.