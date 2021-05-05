Челябинск, , 17:54 — REGNUM В Челябинске чиновники начали поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны с 76-летием Победы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, в Тракторозаводском районе поздравление получил Иван Сергеевич Ермолин, который был призван осенью 1942 года, а закончил войну в 1944-. Награждён орденом «Отечественной войны 2-ой степени», а также медалями Жукова, «За боевые заслуги» и многими другими.

А в Советском районе поздравили Анатолия Михайловича Рязанова, который был призван в армию в декабре 1941 года и прослужил до 1950-го. Награждён орденами «Красной звезды» и «Отечественной войны II степени», а также медалью «За отвагу» и разными юбилейными медалями.