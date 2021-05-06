Ульяновск, , 06:30 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновска завершено расследование уголовного дела в отношении восьми жителей региона, которых обвиняют в наркопреступлениях. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Следствие полагает, что восемь фигурантов уголовного дела являлись членами преступной группы. По данным правоохранителей, в январе 2020 года они договорились с контрагентами о приобретении наркотических средств для последующего размещения в тайниках на территориях Ульяновской области, Марий Эл и Чувашии.

Злоумышленников задержали весной 2020 года. В тайниках оперативники обнаружили свыше 2,3 кг синтетических наркотиков.

Злоумышленникам в зависимости от роли и степени участия предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, покушении на сбыт наркотиков, а также приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере. Материалы уголовного дела переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Засвияжском районе Ульяновска и передано в суд уголовное дело в отношении двух студентов, которых обвинили в попытке сбыта марихуаны.

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