Москва, , 20:46 — REGNUM Певица Наташа Королева поздравила своего супруга Сергея Глушко (известен как Тарзан) с 20-летием совместной жизни. В своём Instagram-аккаунте она опубликовала пост, где сравнивает их отношения с «абрикосовым деревом».

https://www.instagram.com/p/COc6p_GFisV/

«Подобно абрикосовому дереву растёт, распускается и даёт свои плоды наша абрикосовая история любви… Наше дерево всё ещё пышно цветёт и радует нас!»— написала певица. Однако подписчики Королевой раскритиковали её за признания в любви Тарзану.

«Сами-то в это верите?» — спрашивает svetlanaperevoznikova10.

«Смешно», — прокомментировала helenchik888.

«Наташа, вы достойны лучшего окружения, как же после всего можно быть вместе… Наташа, вам желаю встретить любовь», — пожелала певице tanyazozulya64.

«Показуха!» — написала li_udmila1056.

«Любовь-то ваша не очень крепкая», — считает nikalysykh8071.

Ранее Наташа Королева написала заявление в полицию о пропаже драгоценностей. В ходе разбирательства выяснилось, что Сергей Глушко проводил время с двумя девушками, которые стали подозреваемыми в деле о краже украшений певицы.

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