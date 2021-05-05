Москва, 5 мая 2021, 20:46 — REGNUM Певица Наташа Королева поздравила своего супруга Сергея Глушко (известен как Тарзан) с 20-летием совместной жизни. В своём Instagram-аккаунте она опубликовала пост, где сравнивает их отношения с «абрикосовым деревом».
https://www.instagram.com/p/COc6p_GFisV/
«Подобно абрикосовому дереву растёт, распускается и даёт свои плоды наша абрикосовая история любви… Наше дерево всё ещё пышно цветёт и радует нас!»— написала певица. Однако подписчики Королевой раскритиковали её за признания в любви Тарзану.
«Сами-то в это верите?» — спрашивает svetlanaperevoznikova10.
«Смешно», — прокомментировала helenchik888.
«Наташа, вы достойны лучшего окружения, как же после всего можно быть вместе… Наташа, вам желаю встретить любовь», — пожелала певице tanyazozulya64.
«Показуха!» — написала li_udmila1056.
«Любовь-то ваша не очень крепкая», — считает nikalysykh8071.
Ранее Наташа Королева написала заявление в полицию о пропаже драгоценностей. В ходе разбирательства выяснилось, что Сергей Глушко проводил время с двумя девушками, которые стали подозреваемыми в деле о краже украшений певицы.
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