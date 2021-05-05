Ростов-на-Дону, , 17:52 — REGNUM В Ростове-на-Дону перед судом предстанет банда, занимающаяся хищением коммунальных платежей населения. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Пять человек обвиняют в мошенничестве и неправомерном обороте платежных средств. Как полагают следователи, руководители и сотрудники группы компаний «Лидер» в течение четырёх лет — с января 2016 года по февраль 2020 года — с помощью поддельных документов присваивали средства ресурсоснабжающих организаций. Сумма хищений превысила 36,5 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону.