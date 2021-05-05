Лондон, , 18:30 — REGNUM Чены индийской делегации, участвующие в работе встречи глав МИД стран группы семи (G7) в Лондоне, приняли решение самоизолироваться, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

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«Вчера вечером нам сообщили о возможности заражений SARS-CoV-2, — написал Джайшанкар. — Чтобы перестраховаться, а также из уважения к другим, я решил перейти в виртуальный режим».

Отмечается, что коронавирус выявили у двух членов делегации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 4 мая 2021 года состоялось первое за два года пленарное заседание неформального объединения G7: Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии.

По итогам этой встречи министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что страны G7 не откажутся от сотрудничества с Китаем, несмотря на разногласия из-за приписываемых ему прав нарушения человека.