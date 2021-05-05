Киев, , 17:47 — REGNUM Члены правления энергетической госкомпании «Нафтогаз Украины» призвали правительство урегулировать ситуацию с наблюдательным советом компании.

Такое заявление сегодня, 5 мая, опубликовал финансовый директор «Нафтогаза» Петер ван Дрил, передает корреспондент ИА REGNUM.

В заявлении отмечается, что «Нафтогаз Украины» является «сложной и важной компанией», и чрезвычайно важно наличие хорошо функционирующего и достойного доверия наблюдательного совета и надлежащего корпоративного управления.

Ван Дрил напоминает, что отставка всех членов наблюдательного совета «Нафтогаза» вступает в силу с 14 мая и без урегулирования ситуации до этой даты члены правления не смогут продолжать выполнять свои обязанности.

ИА REGNUM напоминает, что 28 апреля правительство Украины уволило Андрея Коболева с должности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» из-за огромных убытков, полученных компанией по итогам 2020 года. Кроме того, правительство временно прекратило полномочия членов наблюдательного совета «Нафтогаза». 30 апреля все члены наблюдательного совета подали письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий, которые вступят в силу 14 мая. По решению кабмина, новым главой «Нафтогаза» назначен бывший и.о. министра энергетики страны Юрий Витренко.