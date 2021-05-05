Москва, , 17:43 — REGNUM 51-летний португальский специалист Руй Витория, тренировавший «Бенфику», может сменить Доменико Тедеско на посту главного тренера московского «Спартака». Об этом 5 мая сообщили португальские СМИ.

«Пока я не могу вам назвать фамилию основного кандидата на пост главного тренера «Спартака». Все будет известно после подписания контракта. Однако цифры, которые указывают СМИ, очень большие. Сейчас предлагаем, что контракт с новым тренером будет примерно таким же, как и у Тедеско», — заявил директор «Спартака» Антон Фетисов в интервью «СЭ».

После 28-ми туров Российской Премьер-лиги московский «Спартак» с 53-мя очками занимает вторую позицию в турнирной таблице первенства.

Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско покинет команду. Соглашение немца с клубом истекает 31 июня 2021-го года.