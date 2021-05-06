Ульяновск, , 05:18 — REGNUM В Ульяновске местный житель получил реальное лишение свободы за нападение на мужчину в ночном клубе. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Перед судом предстал 34-летний ульяновец. Разбирательства начались после того, как 14 июня 2020 года в больницу с тяжёлой травмы головы был доставлен пострадавший. Следствием установлено, что в ту ночь потерпевший находился в игровом клубе.

«У него произошел конфликт с другим посетителем, который, будучи судимым за грабеж, нанёс жертве руками несколько ударов по лицу», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека»), назначив 2,5 года колонии строгого режима. Решение суда вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске вступил в силу приговор в отношении 31-летнего горожанина, которого признали виновным в гибели мужчины и нападении на женщин. Ему предстоит провести в колонии 12 лет.

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