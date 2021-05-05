Минск, , 17:40 — REGNUM Более 1,1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за минувшие сутки на территории Белоруссии. Об этом 5 мая сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 1138 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 363 732.

Также сообщается, что общее число летальных исходов в Белоруссии с начала пандемии составляет 2592.

Напомним, около 700 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Белоруссии днем ранее.

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