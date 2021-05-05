Челябинск, , 17:36 — REGNUM Праздничные мероприятия в честь Дня Победы начнутся мая традиционно уже утром. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Так, в 9:00 по местному времени у Вечного огня состоится состоится возложение венков и цветов. А затем на Площади Революции пройдёт торжественное построение. Также в программе — патриотические акции, концерты и выставка военной техники.

Празднование Дня Победы закончится поздним вечером. В 22:00 по местному времени небо над Челябинском украсит салют.