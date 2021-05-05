Лондон, , 17:36 — REGNUM Глав МИД Великобритании и Германии Доминик Рааб и Хайко Маас обсудили в Лондоне в том числе «враждебную деятельность» России. Об этом Рааб написал в своем Twitter.

«Британский и германский флаг стоят рядом перед лицом глобальных проблем, в том числе, перемены климата. Стороны также противостоят враждебной деятельности России и поддерживают женское образование», — написал Рааб.

Как передавало ИА REGNUM, 3 мая глава МИД Британии Доминик Рааб на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Лондон готов к улучшению отношений с Москвой, однако РФ должна изменить свое поведение.

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