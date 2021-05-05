5 мая 2021 | Время чтения 6 мин

Оксана Переможенко, , 19:42 — REGNUM В Одессе недавно открылось заведение общественного питания «Львивська рэбэрня». «Стены заведения украшают рисунки, на которых Екатерину [II] «отправляют» в Ростов, Дюка [де Ришелье, который в начале XIX века был градоначальником Одессы] называют «понаехавшим», а в изображении языка вбит гвоздь и [рядом] написано «мова»… Не все местные жители оценили такой креатив», — комментируют журналисты издания VESTI в своем телеграм-канале.

Освобождение. Одесса, апрель 1944 года

«Также на одной из стен изображен молодой человек, который выбрасывает царский скипетр — намек на ту же Екатерину II. То есть в ресторане решили поунижать как основателей города у Черного моря, так и одесситов, которые чтут свою историю», — добавили журналисты издания «Страна.ua».

Скандальное открытие данного заведения в социальной сети Facebook в комментариях под соответствующей записью оценили подписчики сообщества «Черный список Одессы». Часть комментирующих не увидела в надписях ничего оскорбительного для себя, другие наоборот пытались продолжить тенденцию издевательства над историей города. Были и те, кто объявил бойкот заведению, выразив надежду, что проработает оно недолго. Иные удивились, как это в столь юмористическом городе не понимают данного «юмора». Кто-то отметил, что в центральной части города работает слишком много львовских заведений. Были и те, кто отметил, что данное заведение открыли для тех, кто бы при их посещении чувствовал бы себя как «дома».

»Какая безвкусица и тупость… Реберня… Слово-то какое неблагозвучное… Это они так пошутить пытались? Не получилось, шутка не удалась… Тупо, неинтересно, еще и хамски по отношению к хозяевам. Или Львов забыл, что он тут в гостях?» — спросила Лада А.

«Ну, так нам одесситам надо требовать извинений публичных и закрытия этой бадеги (одесский термин подразумевающий питейное заведение непритязательного уровня, но и не совсем уже «нижеплинтусного»)!» — призвала Bozhena B.

«Какое хамство и жлобство! Почему эти ущербные рагули тащат эту ограниченность, ненависть и злобность в наш любимый, солнечный и дружелюбный город?!» — задалась вопросом Александра В.

Торжественное открытие памятника Екатерине II в Одессе. 1900

«Спасибо за предупреждение, не пойду», — отреагировала Irina B.

«Вот бы в забегаловке в Лемберге Данилу Галицкого в Венгрию отправили, а Бандеру до ПольЩи. Оборжались бы, юмор же ж», — добавил Павел С.

«К сожалению, такое сделал одессит. Что вдвойне прискорбно, такое неуважение к родному городу», — отметила Екатерина Е.

«Франшизу купил одессит. Чем больше на слуху маркетинговый ход, тем больше людей придут посмотреть творение. Юмор — это когда смешно всем», — добавил Oleg K.

«Гнать их нафиг в свой Львов, и пусть бандеры там сидят и гнут свою линию, нечего у нас тут город позорить», — пишет Михаил Г.

«У меня вопрос, как вообще так получилось, что львовские заведения буквально оккупировали главную улицу города? Туристы, приезжающие в Одессу, должны видеть здесь Одессу, а не Львов. А одесскому горсовету давно пора ограничить участок города, на котором должны преобладать аутентичные одесские заведения, прославляющие нашу культуру, историю, наши мифы, в конце концов. А то разговоров было о создании «одесского бренда», а в результате имеем то, что имеем», — написала Татьяна П.

«Чемодан, вокзал, Львов», — кратко добавила Татьяна С.

«Ходить туда будут только те, кто реально ПОНАЕХАЛИ!!» — пишет Людмила К.

«Черти! Вы оскорбляете нашу память, культуру и менталитет! Находясь в городе, вы ещё наглости набрались вот такое иллюстрировать?! Это статья УК Украины «разжигание»!» — отметил Алекс К.

«Будьте доброжелательны к ним! Пускай сосут свои рёбра! Не ходите к ним!» — призвала Олеся Л.

«А чего Бандеру с чемоданами на Берлин на нарисовали?» — спросил Александр С.

Освободители. Одесса. Апрель 1944 года

«Так это заведение для тех людей, которые бы чувствовали себя, как «дома». Все перечисленные вами атрибуты, это ж символы бытия для некоторых. Такие места в Одессе просто «маст хэв» (в переводе с английского означает «должны иметься». — О.П.)! Вот они там будут собираться и «праздновать свою перемогу!» — подчеркнула Алёна Б.

«Маркетолог у них так себе… Боюсь, что после такого хайпа 25% клиентов к ним просто не дойдут. С точки зрения бизнеса — это промах», — отметил Alex D.

«Мало того, что мусор свозили со всей области к нам, до верхов загадив свои свалки, так и еще неуважение проявляют к основателям города. Но одессит он такой, у нас эти мансы долго не продержатся. Уверен, туда ходить не будут кушать. С каким отношением к нам, с таким и к вам», — пишет Oleksandr P.

«Феномен заведения «Львивська рэбэрня»… предельно прост. Одесса — город, в котором много приезжих. По сути, 90% одесситов являются приезжими по 2−3-4 поколения, да и вообще Одесса как таковая основывалась как, собственно, город «приезжих». Будучи «городом приезжих», Одесса быстро выработала характерную систему ценностей, необходимую для успешного общежития населяющей её пёстрой тусовки. Признание и соблюдение этой системы ценностей, той самой одесской культуры, является необходимым и достаточным условием приятного здесь пребывания.

И теперь уже вот эта одесская культура сама по себе стала ценностью: многие люди влюбляются в Одессу именно благодаря этой культуре и переезжают сюда жить. И прекрасно вписываются, и уже через пару лет никто не скажет, что они «не местные», и тем более никто не подумает упрекать их этим… А в последние годы появились люди, которые переезжают (присылаются) сюда специально для того, чтобы, обладая властью и влиянием, переделывать город в соответствии с общепринятой в Украине парадигмой. Уникальность Одессы, её самость, является для них явлением не только чуждым, но и враждебным — чем-то, что надлежит уничтожить. Чем они и занимаются, и занимаются довольно успешно.

Одесса. Первоапрельское шествие. 1976 МАММ / МДФ

Но, как бы там ни было, сложно жить в городе, который ты рассматриваешь как враждебное образование и который платит тебе той же монетой (а в Одессе такие штуки вычисляют мгновенно — опять же, опыт «города приезжих» позволил отточить этот навык до блеска). Невозможно всю жизнь жить «в окопе».

И вот и появляются такие вот «рэбэрни» — места, где создаётся комфортная для этой публики антиодесская атмосфера… Это просто такое маркетинговое позиционирование…

Это аналогичная фишка, как заведения «только для немцев» (заметим, даже не для румын!) в Одессе в годы оккупации. Заведения, где точно будут «все свои», где можно будет наконец-то отдохнуть от той ненавистной и каждый день окружающей их одесской культуры. Ничего личного, только бизнес», — резюмировал одесский журналист Юрий Ткачев в своем телеграм-канале.

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Напомним, в Одессе 2 мая, в седьмую годовщину одесской трагедии, националисты провели «марш защитников Одессы».