Новосибирск, , 17:30 — REGNUM В первом квартале 2021 года объём выполненных строительных работ в Сибирском федеральном округе увеличился почти на 15%. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента в Сибири.

По оценке специалистов, в настоящее время строительный рынок в сибирских регионах восстанавливается достаточно высокими темпами. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года объём выполненных строительных работ на территории округа в первом квартале 2021 года увеличился на 14,7% (по России прирост — на 0,2%). По этому показателю Сибирский федеральный округ занимает второе место среди других федеральных округов.

На территории Сибири ввод жилья в первом квартале 2021 года вырос на 13,5% (по России прирост на 15,4%).