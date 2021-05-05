Берлин, 5 мая 2021, 17:30 — REGNUM «Важным сигналом» можно назвать продление между Российской Федерацией и США Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявила 5 мая канцлер Германии Ангела Меркель на онлайн-конференции фракции ХДС/ХСС в бундестаге.
«Продление СНВ-3 (между РФ и США — прим. ИА REGNUM) стало важным сигналом», — сказала канцлер Германии.
Меркель выразила мнение, что после подписания данного Договора могут последовать дальнейшие шаги по «вопросам разоружения и контроля над вооружениями».
Как передавало ИА REGNUM, 6 апреля пресс-служба Госдепа США сообщила, что между США и РФ состоялся обмен данными о ракетах и ядерных боеголовках.
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