Берлин, , 17:30 — REGNUM «Важным сигналом» можно назвать продление между Российской Федерацией и США Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявила 5 мая канцлер Германии Ангела Меркель на онлайн-конференции фракции ХДС/ХСС в бундестаге.

«Продление СНВ-3 (между РФ и США — прим. ИА REGNUM) стало важным сигналом», — сказала канцлер Германии.

Меркель выразила мнение, что после подписания данного Договора могут последовать дальнейшие шаги по «вопросам разоружения и контроля над вооружениями».

Как передавало ИА REGNUM, 6 апреля пресс-служба Госдепа США сообщила, что между США и РФ состоялся обмен данными о ракетах и ядерных боеголовках.

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