Киев, , 17:38 — REGNUM За три месяца с момента начала репрессий украинской власти против главных оппозиционных телеканалов страны — «112 Украина», NewsOne и ZiK, и введения санкций против лидеров оппозиции, ведущие СМИ во всем мире напечатали более 16 тысяч публикаций по этой теме, говорится в материале телеканала «112», опубликованном 5 мая.

Как говорится в материале, журналисты, политики и общественники во всем мире возмущены неправомерными действиями президента Украины Владимира Зеленского и Совнацбеза в отношении оппозиции и других граждан страны.

Издание приводит несколько ключевых примеров — Совет Европы опубликовал статью, посвященную травле украинской властью оппозиционных политиков и независимых телеканалов, а агентство Reuters в своем материале назвало санкции против Медведчука «еще одним шагом для Украины к диктатуре». Прозападный аналитический центрAtlantic Council в своей статье отмечает, что решение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции и закрыть три оппозиционных телеканала подрывает обязательства Украины защищать свободу слова в то время, как демократическое будущее самой страны все еще далёко. Также в публикации сравнивается карьера и образ Зеленского с его предшественником в 90-е годы, Леонидом Кучмой.

«Разочаровавшись в России, Зеленский, по-видимому, следует примеру Кучмы, пытаясь пойти на сближение с Западом и НАТО», — говорится в статье.

Агентство «Associated Press», Washington Post, Foxnews и ряд других ведущих иностранных СМИ критически оценили инициативу Зеленского, а Financial Times в своем материале отмечает, что «меры, принятые против каналов, и оппозиционных политиков являются последними из ряда противоречивых шагов администрации Зеленского», — отмечает телеканал. Американский финансовый еженедельник Barron’s цитирует коллективное заявление сотрудников закрытых оппозиционных телеканалов. По их словам, ситуация в стране не изменится к лучшему, если президент Зеленский закроет «неугодные» каналы.

«Бывший комик Зеленский пришел к власти в 2019, обещая закончить войну на Востоке Украины. Но его провал при попытке выполнить это обещание привел к падению его рейтинга на протяжении последних месяцев», — пишет Barron’s.

Новостной ресурсThe Duranосуждает действия украинского президента, заявляя, что «…речь идет о давлении на оппозицию, потому что санкции также повлияли на народного депутата, который руководил этими каналами». Издание также цитирует Петера Стано, представителя внешней дипломатической службы ЕС: «Со СМИ следует обращаться с полным уважением к основополагающим правам и свободам, и в соответствии с международными стандартами». Стано заявляет, что действия Зеленского, таким образом, нарушают условия Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС.

ИА REGNUM напоминает, что 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против формального владельца телеканалов, народного депутата Рады Тараса Козака, что привело к немедленной блокировке вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK. Никаких доказательств вины Козака власти Украины публично не озвучили и по сей день. Вопрос законности закрытия телеканалов в настоящий момент рассматривается в судах Украины.