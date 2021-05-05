Санкт-Петербург, , 17:30 — REGNUM Жителей Санкт-Петербурга и гостей города предупредили об ухудшении погодных условий в четверг, 6 мая. В городе на Неве ожидается усиление ветра скоростью до 17 м/с, а также дождь, который местами будет сильным. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 мая в Петербурге ожидается облачная погода. Уже предстоящей ночью в городе на Неве зарядит дождь, который днем местами усилится.

«Ветер ночью юго-восточный, днем южный, юго-западный умеренный 8−13 м/с, днем местами порывы до сильного 15−17 м/с», — говорится в сообщении метеорологов.

Температура воздуха ночью составит +3…+5 градусов, днем +7…+9 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

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