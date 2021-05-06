Ульяновск, , 08:13 — REGNUM В Ульяновской области пройдёт двухдневная медицинская конференция, которая проводится в регионе более 55 лет. Из-за пандемии коронавируса она состоится в дистанционном формате. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

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Медицинское сообщество региона соберётся на онлайн-площадке 13 — 14 мая, чтобы не только обсудить актуальные проблемы отрасли, но повысить свою квалификацию, обменяться опытом работы. В этом году тема межрегиональной научно-практической медицинской конференции «Национальные проекты: новое качество жизни для всех поколений».

Конференция откроется с пленарного заседания, на котором участники обменяются новыми знаниями, обсудят острые проблемы, также будут представлены доклады ведущих врачей по вопросам оказания медицинской помощи. Кроме того, запланирована работа 23 секционных заседаний.

Региональные власти отмечают, что конференция проводится на протяжении более 55 лет. За эти годы в ней приняли участие около 60 тыс. медицинских специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области реализуется проект «Спасибо медикам!», в рамках которой переболевшие COVID-19 медицинские работники проходят реабилитацию в санаториях шести регионов, могут бесплатно посещать концерты и экскурсии по местным достопримечательностям.