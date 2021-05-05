Тюмень, 5 мая 2021, 17:23 — REGNUM В Тюменской области за нарушение правил пожарной безопасности уже привлечены к ответственности 363 человека. Общая сумма наложенных штрафов превысила 2,5 млн рублей, сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович.
За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 80 лесных и ландшафтных пожаров, площадь, пройденная огнем, превысила 8 тыс. га.
Самый крупный пожар, который угрожал населённому пункту Плешково в Ишимском районе, произошёл в ночь на 5 мая. Пожарные остановили огонь, не допустив возгорания жилых домов.