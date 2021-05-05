Киев, , 17:22 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины уничтожило персональные данные публичных лиц, которые хотели получить прививку от COVID-19 вне очереди, но не успели этого сделать до изменения законодательства, сообщила 5 мая пресс-служба ведомства.

Минздрав напоминает, что вакцинация публичных лиц вне очереди остаточными дозами была отменена приказом от 16 апреля 2021 года после внесения изменений в «дорожную карту» по вакцинации населения Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

В ведомстве напоминают, что согласно положениям закона «О защите персональных данных», департаменты здравоохранения областей и Киевауничтожили персональные данные публичных деятелей, которые те ранее предоставляли при заполнении формы для записи на прививку против COVID-19 остаточными дозами.

Ранее сегодня СМИ Украины сообщили, что министерство здравоохранения отказалось сообщить, сколько и кто из депутатов нынешнего созыва Верховной рады вакцинирован от коронавируса, ссылаясь на медицинскую тайну. Еще в начале этого года в украинских СМИ появилась информация, что ряд народных депутатов и представителей правительства тайно вакцинировались против COVID-19 нелегально ввезенной на Украину из Израиля вакциной Pfizer.