Дзержинск, Нижегородская область, , 17:20 — REGNUM Сотрудники полиции при поддержке спецназа провели спецоперацию, в ходе которой задержали жителя города Дзержинска, планировавшего продать около тысячи разовых доз марихуаны. Об этом сообщили в управлении МВД по Нижегородской области.

В ходе обыска в квартире, в которой проживал 32-летний мужчина, полицейские обнаружили и изъяли три пакета с 493 граммами.

В ходе расследования установлено, что задержанный через интернет приобрел оптовую партию наркотиков для дальнейшего сбыта разовыми дозами. Вину в совершении преступления он признал в полном объеме.

Против неудавшегося наркоторговца возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере». Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы.