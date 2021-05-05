Москва, , 17:17 — REGNUM По итогам праймериз «Единой России» и выборов в Госдуму ожидается серьезное обновление элит, считает издание URA.RU.

Ротация губернаторов, по мнению издания, запустила масштабное обновление элит в регионах. Это показали праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в Госдуму. На предварительном голосовании развернулась борьба между действующими депутатами, выдвиженцами от новых губернаторов и победителями кадровых кремлевских конкурсов. По оценкам экспертов, реальная конкуренция ожидается минимум в 20% округов. На этом фоне ЕР 5 мая проведет для кандидатов специальное обучение по праймериз.

В «Единой России» отмечают, что в этом году праймериз более конкурентны, чем пять лет назад. Большую роль в обострившейся конкуренции сыграла смена губернаторов и их стремление обновить элиту в регионах.

Так, одни из самых конкурентных праймериз ожидаются в республике Алтай. Здесь борьба развернется между депутатом Госдумы Родионом Букачаковым и молодыми кандидатами — полуфиналистом конкурса управленцев «Лидеры России» Айдаром Мызиным и спортсменом Виталием Уиным. Айдар Мызин пять лет назад занял третье место на праймериз, а два года назад избрался депутатом алтайского Госсобрания. Уин в 2017 году стал депутатом Горно-Алтайского горсовета, но вскоре сложил полномочия. Учитывая, что голосование проходит по смешанной схеме, в том числе в электронном формате, большие шансы у более молодых кандидатов, умеющих работать в интернете.

В Магнитогорском округе №192 (Челябинская область) будут соперничать действующий депутат Госдумы Виталий Бахметьев и победитель проекта «Единой России» «Политстартап» и кремлевского конкурса «Лидеры России. Политика», бывший глава Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Станислав Наумов.

В Самарской области в округе №162 ожидается борьба между гендиректором «Тяжмаша» Андреем Трифоновым и депутатом Госдумы Евгением Серпером.

«Оба этих человека на проигрыш не пойдут», — подчеркивает сетевое издание.

На праймериз по Владивостокскому округу №62 (Приморский край) зарегистрировано 15 кандидатов. Конкуренция развернется между депутатом краевого заксобрания Александром Щербаковым, который также является замруководителя Волонтерского центра партии, и коммерческим директором ЗАО «Курортстройсервис» Розой Чемерис.

«Если выдвижение Щебракова прогнозировалось, ставка делалась на него, то с выдвижением Чемерис, его успех не очевиден», — цитирует издание URA.RU слова своего собеседника.

Особое внимание в партии обращено к праймериз в Хакасии, главой которой является коммунист Валентин Коновалов. В предварительном голосовании участвуют 16 человек. Основная борьба ожидается между секретарем регионального отделения «Единой России» Сергеем Можаровым, руководителем штаба ОНФ Евгением Мамаевым и главой Аскизского района Абреком Челтыгмашевым. Важно, что Абрек Челтыгмашев — представитель коренного народа, из известной в республике семьи, поэтому его шансы на победу оцениваются несколько выше, но успех все же не очевиден.

В 66-м округе Ставропольского края действующий депутат Госдумы Ольга Тимофеева неожиданно решила баллотироваться по одномандатному округу, а не по списку, как это было пять лет назад. В праймериз она участвует по округу своего коллеги по Госдуме Александра Ищенко. Конкуренцию им составит спикер краевой думы Геннадий Ягубов. Все трое имеют авторитет и ресурсы.

«Наверное, из всех округов это будет самый жаркий», — отмечает URA.RU со ссылкой на свои источники в партии «Единая Россия».

В Липецкой области зарегистрировано 39 кандидатов. Борьба ожидается между выпускником партийного проекта «ПолитСтартап» спикером Липецкого горсовета Александром Афанасьевым и депутатом Госдумы Владимиром Богодуховым. Третьей яркой участницей может стать глава местной МГЕР Светлана Карелина.

«В Липецке электронное голосование. Мы ожидаем, что город будет за Афанасьева, село — за Богодухова. Интересно, кто лучше отработает в интернете», — отмечается в публикации сетевого издания.

Во всех этих регионах, кроме Ставропольского края, с последних выборов в Госдуму сменились губернаторы.

Глава Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), член Высшего совета ЕР Дмитрий Орлов среди других причин высокой конкуренции на праймериз называет «массовый призыв общественников и участников кадровых проектов «Политстартап» и «Лидеры Россия. Политика» к участию в борьбе за думские мандаты».

Дмитрий Орлов считает, что конкуренция на праймериз «сопоставима с уровнем 2016 года».

«Жесткая конкуренция, где противостоять друг другу будут примерно равные или сопоставимые по уровню поддержки кандидаты, будет, по оценке АПЭК, в 25%-30% округов», — полагает эксперт.

Для всех участников праймериз «Единая Россия» 5 мая организовало специальное обучение. Как сообщили в пресс-службе партии, обучение проводят заместитель секретаря генсовета ЕР Сергей Перминов, первый заместитель главы фракции в Госдуме Андрей Исаев и заместитель руководителя Центрального исполкома «Единой России», руководитель управления кадровой политики и образовательных проектов Роман Романов.

«Кандидатам расскажут обо всех аспектах праймериз — от правовых до психоэмоциональных, на которые надо обратить внимание для того, чтобы претендовать на победу и быть эффективным кандидатом», — цитирует слова Сергея Перминова URA.RU.