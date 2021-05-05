Ростов-на-Дону, , 17:17 — REGNUM В Ростове-на-Дону увековечили память дважды Героя СССР, маршала Ивана Баграмяна. Бюст открыт в парке культуры и отдыха «Дружба», сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 5 мая.

«Открытие бюста маршала Ивана Христофоровича Баграмяна станет значимой опорой для формирования чувства гражданственности, патриотизма, уважения к своему прошлому у жителей донского региона и в первую очередь у молодого поколения. Этот выдающийся советский военачальник всей своей жизнью показал, что значит преданно служить своей Родине, Отечеству и советскому народу», — отметил первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов.

ИА REGNUM напоминает, что в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону именем Ивана Баграмяна названа улица рядом с монастырем Сурб Хач.